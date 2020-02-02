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В России снег обрушил крышу кафе: один погибший, четверо под завалами

2 февраля 2020, 01:49

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Крыша кафе в Новосибирске обвалилась от снега / Фото: телеграм-канал Mash

В России в Новосибирске из-за снега обрушилась крыша раздевалки в кафе.

Как сообщает ТАСС, один человек погиб, пятеро оказались под завалами.

"Всего извлечено пять человек, в том числе девушка без признаков жизни", - рассказал очевидец.

Спасатели извлекли из-под снега тело девушки, а также четырех человек удалось спасти. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, а трое получили незначительные травмы.

На месте продолжают работать спасательные службы. По некоторым данным, под обломками еще могут находиться люди.

Уточняется, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.

Обрушившаяся часть здания была пристроена к кафе из сэндвичпанелей. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно сообщается, что причиной обрушения кровли раздевалки кафе стало большое количество скопившегося на крыше здания снега. В МЧС утверждают, что предупреждали о сильных снегопадах.

"Само кафе находится в добротном хорошем здании типа бокса. Пристройка в кафе — раздевалка. От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная", - сообщили свидетели инцидента.

Напомним, в захваченном боевиками "ДНР" Донецке в пятницу утром, 31 января, прогремел взрыв, был пожар - поднимался столб дыма.

Ранее сообщалось, что в Донецке в октябре 2019 года произошел взрыв на кладбище. В результате взрыва пострадали три человека - мужчина и две женщины.

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