В Москве рухнула часть здания института, разработавшего Крымский мост

Навес здания буквально сложился под тяжестью снега / Фото: скриншот из видео

В Москве произошло обрушение части здания, в котором россияне разрабатывали проект строительства Крымского моста.

Как в Twitter сообщила представительница международного волонтерского сообщества InformNapalm Екатерина Яресько, в здании находится проектный институт.

"Обрушилась часть здания института "Гидропроект", в котором разрабатывали проект Керченского моста. Неплохо, пусть продолжают", - сказано в сообщении.

В российских СМИ сообщили, что причиной обвала здания стало большое скопление снега, который вследствие снижения температуры стал таять. В результате разрушения никто не пострадал лишь по счастливой случайности. Ожидается, что разбирать завалы будут не менее четырех дней.

Как ранее сообщалось, из-за строительства Крымского – Керченского – моста стремительно мелеет судоходный канал, что крайне негативно влияет на возможности местных портов.