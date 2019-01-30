Опасность для кораблей и бухты: что известно об очередной проблеме Крымского моста

Что известно об очередной проблеме Крымского моста / yuga.ru

Из-за строительства Крымского – Керченского – моста стремительно мелеет судоходный канал, что крайне негативно влияет на возможности местных портов.

Если осенью 2015 года Керченский подходной канал позволял проводить в Торговый порт суда с осадкой до 8 метров, то в январе 2019 года проходная осадка кораблей снизилась чуть ли не вдвое – до 4,9 метров, пишет Керчь.ФМ со ссылкой на данные местной капитании.

"За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили", – рассказал эксперт, проработавший в портах Керчи почти 20 лет.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Путину надо сказать спасибо за Крымский мостВсе дело в заиливании канала, которое усугубилось после постройки Крымского моста. Дело в том, что мост выступает в роли своеобразной "расчески": стремясь обогнуть мост, поток воды заносит ил в акваторию Керченской бухты.

При этом чистка канала – мероприятие крайне дорогостоящее.

Ранее с Крымским мостом случилось очередное ЧП. Рабочие пытаются устранить последствия с помощью специальной техники.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Напомним, военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста. Крымский мост власти РФ задумывали не для того, чтобы решить проблемы полуострова, полагает аналитик.

Как сообщалось, инженер сказал, из-за чего разрушится Крымский мост. Керченский мост проседает, отметил эксперт.

Кроме того, у Крымского моста возникли серьезные проблемы на 43 млн долларов. Также в железнодорожном тоннеле случился непредвиденный сдвиг породы.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.