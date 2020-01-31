В Сети рассказали о взрыве в Донецке: названа причина и опубликованы фото

Взрыв в Донецке произошел в Ленинском районе, сообщили в соцсети.
В захваченном боевиками "ДНР" Донецке в пятницу утром, 31 января, прогремел взрыв, был пожар - поднимался столб дыма.
Взрыв в Донецке прогремел на территории Ленинского района, сообщили пользователи Twitter.
Пользователь @hochu_dodomu поделился, что возле "Управления по борьбе с организованной преступностью" так называемого "МВД ДНР" взорвали BMW X5.
"Донецк. Вот что горело сегодня? На стоянке… взорван автомобиль BMW X5", - отмечается в сообщении.
Также юзер поделился снимками, на которых запечатлен дым от пожара после взрыва.
По данным пользователя @Bylbyleva, взрыв в Донецке произошел около 9:00 ("ДНР" живет по московскому времени, по Киеву - около 8:00). "8:56 дыр бабах", - поделился юзер.
Еще один пользователь - @pashar84 – отметил, что "бах хороший был".
Ранее сообщалось, что в Донецке в октябре 2019 года произошел взрыв на кладбище. В результате взрыва пострадали три человека - мужчина и две женщины.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.