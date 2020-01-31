В Сети рассказали о взрыве в Донецке: названа причина и опубликованы фото

Сегодня в Донецке произошел взрыв, сообщили в соцсети / Скриншот с @hochu_dodomu

В захваченном боевиками "ДНР" Донецке в пятницу утром, 31 января, прогремел взрыв, был пожар - поднимался столб дыма.

Взрыв в Донецке прогремел на территории Ленинского района, сообщили пользователи Twitter.

Пользователь @hochu_dodomu поделился, что возле "Управления по борьбе с организованной преступностью" так называемого "МВД ДНР" взорвали BMW X5.

"Донецк. Вот что горело сегодня? На стоянке… взорван автомобиль BMW X5", - отмечается в сообщении.

Также юзер поделился снимками, на которых запечатлен дым от пожара после взрыва.

По данным пользователя @Bylbyleva, взрыв в Донецке произошел около 9:00 ("ДНР" живет по московскому времени, по Киеву - около 8:00). "8:56 дыр бабах", - поделился юзер.

Еще один пользователь - @pashar84 – отметил, что "бах хороший был".

Ранее сообщалось, что в Донецке в октябре 2019 года произошел взрыв на кладбище. В результате взрыва пострадали три человека - мужчина и две женщины.