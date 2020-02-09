"Драная клизма, изгаженная собаками": Путин снова стал посмешищем в Сети - фото

Владимир Путин после игры в хоккей / Фото facebook.com/vitaly.rojdaev

В Сети активно обсуждают новое фото президента страны–агрессора Владимира Путина, на котором у хозяина Кремля очень болезненный и жалкий вид.

На фото Путин запечатлен после игры в хоккей президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин сидит в хоккейной форме и с чашкой в руках. На кадре видно лысеющую голову президента РФ, а взгляд у него такой, как будто он смотрит в пустоту.

"Дедушка уже совсем куку. Говорят там паркинсон с деменцией".

"На вашем экране вчерашняя фотография Путина Владимира Владимировича 1952 года рождения. Что мы на ней видим? Старого и больного человека с отсутствующим взглядом. От былого секс-символа осталось разве что чёрточка. Такие дела".

"Это вы нашим бабкам попробуйте обьяснить, до сих пор обожающих своего потенциального суженного".

"Даже уже ботокс не помогает, взъерошенный и помятый, как драная клизма, изгаженная собаками во дворе..!!".

"Вчерашняя фотография: старый и больной человек, отсутствующий взгляд. То ли дедушка, то ли старушка с вокзала".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сыграл в хоккей в центре Москвы в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги. При этом Путин нелепо пошутил и стал посмешищем в Сети.