"Старый развратник": в Сети троллят Путина из-за нового имиджа

Владимир Путин в окружении детей на Рождество 2020

Президент России Владимир Путин встретил Рождество 2020 в Санкт-Петербурге. Он посетил рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе, в котором его крестили.

При этом выглядел Путин на рождественской службе непривычно. Хозяин Кремля был одет в коричневые брюки, рубашку в белую и синюю клетку, а также вязаный кардиган с меховым воротником. РосСМИ растиражировали фото Путина в окружении детей, а журналист Кремля Дмитрий Смирнов обнародовал в Twitter видео со службы.

Скриншот / twitter.com/dimsmirnov175

Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили pic.twitter.com/1noDylE35D — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

В Сети активно обсуждали скорбный вид на рождественской службе.

"Дедуля всерьёз изображает из себя "верующего" что выглядит особенно забавно", - отметил пользователь Борменталь.

"А ещё недавно он креститься не умел, кгбшный приспособленец", - добавил Кондратий Вротенберг.

"Кофточка - зачет. Почему-то не с оленями в честь праздничка", - написал Медвытрезвитель.

"От же старый развратник", - прокомментировал аноним.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин нелепо пошутил в перерыве хоккейного матча на Красной площади. Как сообщал Главред, Путин сыграл в хоккей в центре Москвы в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.