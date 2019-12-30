"У вас дырка больше!": "Поехавший кукушкой царек" Путин стал посмешищем из-за глупой шутки

Путин пошутил и стал посмешищем / скриншот

Президент России Владимир Путин, который сыграл в хоккей в центре Москвы в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, отличился очередной нелепой шуткой.

В перерыве хоккейного матча на Красной площади Путин пригрозил "порвать" своих соперников.

"Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович – пончик. Сейчас порвем вас! Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик!" – пошутил Путин.

Видео опубликовал в Twitter журналист Кремля Дмитрий Смирнов.

В перерыве матча на Красной площади.

Путин: Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович - пончик. Сейчас порвем вас!

Бутман: Мы тоже съели!

Путин: Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик! pic.twitter.com/aOUW6WNDUz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2019

Однако, потуги Путина "поюморить" вызвали в Сети возмущение, а не восторг.

"25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, зарплату в тысячу евро и рост экономики к 20 году мы про*бали со счетом в 6 шайб, забитых поехавшим кукушкой царьком. Итоги года и 20 летия", - прокомментировал пользователь с ником Седой Урал.

"Ага. Устрицы, бля*ь, из солдатской столовой. С шампанским", - добавил пользователь Броненосец впотемках.

"Петросян новый/старый", - написал еще один пользователь Twitter.

"Дед совсем с юмором не дружит", - высказал свое мнение Виталий Ольховиков.

"Боря ельцин дерижировавший оркестром, рядом с этим хокейным гением отдыхает, а ведь казалось тогда, что большего позора быть не может...", - считает пользователь соцсети.

Напомним, ранее фото Владимира Путина в красном берете, который очень похож на Верку Сердючку, произвело настоящий фурор в соцсетях.

Кроме того, президент России Владимир Путин нелепо пошутил о сексе в Японии, Дагестане и Чечне во время Восточного экономического форума.