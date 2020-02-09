В США задержали мужчину за попытку убить Трампа ножом

Около Белого дома задержали мужчину с ножом / dailynews.kz

В США житель штата Флорида, 25-летний Роджер Хедгпет 8 февраля был задержан охраной неподалеку от Белого дома, поскольку грозился убить ножом президента США Дональда Трампа.

Как передает The Washington Post, мужчина открыто заявлял, что пришел убить президента.

"У меня есть нож, чтобы сделать это", — сообщил он.

Сотрудники охраны задержали мужчину. У него обнаружили нож и пустую кобуру от пистолета на правом бедре.

Мужчина приехал в центр Вашингтона на автомобиле, который конфисковали. Хедгпета взяли под стражу, а впоследствии отправили на психиатрическую экспертизу.

О том, зачем мужчина решил убить американского лидера, пока в полиции не сообщают.

Как ранее сообщалось, Трамп уволил эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана. По словам американского лидера, он даже никогда не общался с уволенным специалистом.

Напомним, американский телеканал ABC обнародовал запись, на которой якобы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы тогдашний посол Штатов в Украине Мари Йованович была уволена.