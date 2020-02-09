"Идеальные" звонки": Трамп объяснил увольнение эксперта по Украине

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп уволил эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана. По словам американского лидера, он даже никогда не общался с уволенным специалистом.

"В фейковых новостях CNN и MSDNC продолжают говорить про подполковника Виндмана так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался с ним", - цитирует Трампа Европейская правда.

При этом он указал, что у Виндмана были проблемы с секретностью и дисциплиной.

"Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков... Он также получил плохую рекомендацию от своего руководителя, который также сообщил, что у Виндмана были проблемы с подчинением и утечкой информации", - подчеркнул президент США.

Как ранее сообщал Главред, американский телеканал ABC обнародовал запись, на которой якобы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы тогдашний посол Штатов в Украине Мари Йованович была уволена.