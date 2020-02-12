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Трамп пригрозил наказанием подполковнику украинского происхождения Виндману

12 февраля 2020, 23:59

В Белом доме пообещали уволить еще ряд чиновников.

Трамп
Трамп начал в Белом доме кадровые чистки / УНИАН

Дисциплинарное взыскание готовят в отношении экс-сотрудника Совета по нацбезопасности США Александра Виндмана, который имеет украинское происхождение и был недавно уволен из Белого дома.

"Мы отправили Виндмана в совершенно другое место, и военные теперь могут действовать касаемо него так, как сочтут нужным", - цитирует Голос Америки президента США Дональда Трампа.

По словам американского лидера, Пентагон примет окончательные решение касаемо наказания для Виндмана. Он подчеркнул, что нельзя увольнение украинца называть местью.

"Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре (с президентом Украины Владимиром Зеленским, — Ред) … Содержание разговора было вполне приемлемым", — добавил Трамп.

Президент подчеркнул, что уже готовятся документы для увольнения еще ряда чиновников, которые трудятся в Белом доме.

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп уволил эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана. По словам американского лидера, он даже никогда не общался с уволенным специалистом.

Напомним, американский телеканал ABC обнародовал запись, на которой якобы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы тогдашний посол Штатов в Украине Мари Йованович была уволена.

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