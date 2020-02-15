Помпео рассказал о подарке от раненного бойца ВСУ

Помпео принял нашивку от украинского воина / Фото: Генштаб ВСУ

Государственный секретарь США Майк Помпео поделился воспоминанями о том, как посетил во время визита в Киев украинских военнослужащих в госпитале и получил памятный подарок.

Как сообщает Европейская правда, об этом Помпео рассказал участникам Мюнхенской конференции по безопасности.

Госсекретарь США рассказал, как посетил травматологическое отделение Киевского военного госпиталя и общался там с раненными бойцами из зоны ООС на Донбассе. В частности, он вспомнил разговор с молодым воином с серьезными ранениями, который через переводчика сообщил, что имеет ранг капитана. Помпео вспомнил, что несколько десятилетий назад и сам был капитаном армии США. Его впечатлило стремление украинца вручить американскому гостю подарок, из-за чего он встал и прошелся, превозмогая боль.

"Он передал мне нашивку с символикой своего подразделения и попросил хранить ее", — сказал госсекретарь.

Помпео подчеркнул, что его впечатлило отношение этого воина к своей стране и военной символике, а также стремление защищать суверенитет своей страны.

Напомним, Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас договорились поддержать Украину в условиях агрессии со стороны России.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Украина и Россия должны сами урегулировать конфликт на Донбассе.