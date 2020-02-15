"Путин – г*ндон": в Берлине протестуют против войны в Сирии

Активисты агрессивно настроены против Путина/ Фото: Шарий.нет

Около посольства России в Берлине собрались активисты, которые публично высказывают свою позицию против участия России в военном конфликте в Сирии.

Как сообщает ресурс Шарий.нет, участники митинга требуют от Кремля вывода войск из Сирии и прекращение поддержки правительства Башара Асада.

Митингующие не скрывают своей агрессивной и решительной позиции, поэтому во всеуслышание называют президента России Владимира Путина "г*ндоном" и "п*дарасом".

"Путин и ИГИЛ – одно лицо", "Прекратите убивать гражданских", "Терроризм России и Асада убивает мирных жителей Сирии", - гласят надписи на плакатах активистов.

Участники акции протеста принесли к дипломатическому ведомству лампадки, с помощью которых выложили надпись фразу "Спасите Идлиб".

/ Фото: Шарий.нет

/ Фото: Шарий.нет

/ Фото: Шарий.нет

/ Фото: Шарий.нет

Напомним, из состава российского военного флота уволили офицера-подводника Олега Лавренчука, который в пьяном виде базе в Сирии в жесткой форме обматерил портрет президента РФ Владимира Путина.

Ранее в РФ пошутили над жителями одной из московских многоэтажек. Блогер повесил в лифте портрет президента Владимира Путина и установил там же скрытую камеру. Некоторые жильцы дома прореагировали слишком бурно и с матерщиной.