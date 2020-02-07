"Ох*енели": в Сети показали реакцию россиян на портрет "плешивой моли" Путина

Владимир Путин / Reuters

В Российской Федерации пошутили над жителями одной из московских многоэтажек и повесили в лифте портрет президента РФ Владимир Путина. Реакцию местных жителей снимали на скрытую камеру.

Отмечается, что автором идеи стал блогер Башир Доходов, который появился в начале видео. Примерно 20 человек стали участниками шутки. При этом некоторые люди никак не реагировали на подобную выходку, а некоторые реагировали слишком бурно.

"Твою мать... ох*енели"; "Че, серьезно что ли, че за х*ень... Тебя ж просто изничтожат потом (если испортить портрет. - ред.)"; "Ой еп твою б*ять"; "Это че за г*вно.. ой, так же нельзя говорить", "What the f*ck. Вы че, издеваетесь? А куда обратиться, я не хочу вот это вот смотреть"; "Это худшее, что могло случиться с нашим домом после капремонта", - комментировали появление портрета президента в лифте.

Стоит отметить, что ролик обнародован на Youtube-канале "Блог бабули". Под видео пользователи платформы также не скрывали своего отношения к происходящему: "Боже мой, неужели вернулись?!!! И начали ТАК издеваться над людьми ))))) Блиииин, когда ОН упал, чуть не уписалась!! Бггггггг", "Испуганное, абосранное "общество" рабов", "Портрет Сталина там повесьте. Бабки на него прямо в лифте молиться начнут .. и после этого ....эта биомасса, засерающая собой нашу чудную планету, что-то хочет от Путина и Господа Бога", "вот истинная оценка Россиян действий нынешнего президента", "портрет плешивой моли никому радости не доставил, это про 86%" и другие.

Как ранее сообщал Главред, в Сети высмеяли президента Российской Федерации Владимира Путина из-за заявления про запуск миссии на Марс.