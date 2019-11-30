"Пример п*здабола": в Сети высмеяли Путина из-за Марса

Владимир Путин / Reuters

В Сети смеются над новым конфузом президента Российской Федерации Владимира Путина. В этот раз хозяин Кремля сделал громкое заявление про запуск миссии на Марс.

Так, в ходе одного из интервью Путин пообещал, что в РФ возобновят космическую деятельность, в частности хозяин Кремля рассказал о перспективах в ближайшем будущем отправить миссию в сторону Марса. Соответствующее видео обнародовали в Сети.

Пользователи соцсети Twitter бурно отреагировали на заявление Путина: "Когда уже путает жопу с Марсом... Ждем "сисек-масисек", "Для начала почините туалеты на МКС...", "Вечное сияние чистого разума", "Великий сказочник в "великой" стране строит великие планы", "Ярчайший пример пиздобола", "Кукуха у него полетела", "Юху, батуты made in Russia" и другие.

Напомним, что ранее лидер России Владимир Путин презентовал королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду милую птичку – кречета, которая обгадил кремлевский пол в самый важный момент.