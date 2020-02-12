Надрался и материл портрет Путина: в России выгнали из армии офицера-буяна

Владимир Путин / УНИАН

Из состава российского военного флота уволили офицера-подводника Олега Лавренчука, который в пьяном виде базе в Сирии в жесткой форме обматерил портрет президента РФ Владимира Путина.

Такое сообщение опубликовали российские СМИ. По их данным, капитан-лейтенант Лавренчук занимал пост командира боевой части радиотехнической службы подлодки. Пробыв четыре с половиной месяца в сирийском Тартусе, он узнал, что его командировку продлили еще на аналогичный срок. Почему и напился с сослуживцами.

Пьяного офицера доставили в военную комендатуру. Там Лавренчук матерно ругался в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета Владимира Путина.

Напомним, ранее в РФ пошутили над жителями одной из московских многоэтажек. Блогер повесил в лифте портрет президента Владимира Путина и установил там же скрытую камеру. Некоторые жильцы дома прореагировали слишком бурно и с матерщиной.