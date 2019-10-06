"Нет – союзу с агрессором": в Минске митингующие порвали портрет Путина

В столице Беларуси Минске прошла акция "митинг за независимость".

На площади Свободы собрались около сотни человек, которые выступили против возможной интеграции с Россией, передает местное издание belsat.eu.

Организовал митинг оппозиционный политик, лидер незарегистрированной в Беларуси партии Народная Грамада Николай Статкевич.

Напомним, что белорусский посол и специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы объединения Беларуси и РФ.

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Затем у Лукашенко высказались о единой валюте с РФ.