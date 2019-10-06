"Нет – союзу с агрессором": в Минске митингующие порвали портрет Путина

На "митинге за независимость" протестовали против возможной интеграции с Россией.
В столице Беларуси Минске прошла акция "митинг за независимость".
На площади Свободы собрались около сотни человек, которые выступили против возможной интеграции с Россией, передает местное издание belsat.eu.
Организовал митинг оппозиционный политик, лидер незарегистрированной в Беларуси партии Народная Грамада Николай Статкевич.
Напомним, что белорусский посол и специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы объединения Беларуси и РФ.
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Затем у Лукашенко высказались о единой валюте с РФ.