Курс на Минск: сможет ли Путин присоединить Беларусь

Лукашенко не устраивает роль регионального руководителя "под Путиным" / Reuters

РосСМИ узнали о соглашении об интеграции Беларуси и России, которое тайно подписали премьеры обеих стран 6 сентября.

Безусловно, Путину это объединение было бы очень полезно со всех точек зрения. Прежде всего - с тактической, так как его рейтинг последних лет держался на "Крымнаше" - образе восстановителя империи, а тут Беларусь присоединить - еще бы на несколько лет хватило патриотической истерии.

Стратегически это тоже вписывается в курс Путина, поскольку он действительно себя воспринимает наследником российских царей и генсеков, правителей имперской России. Он видит свою историческую миссию в восстановлении имперской России, в восстановлении ее территории и международного статуса сверхдержавы.

Читайте такжеЗверский аппетит Путина: почему Россия не ограничится захватом БеларусиПоэтому, конечно, Путину бы очень хотелось присоединить Беларусь. Другой вопрос, что Лукашенко, в отличии от Путина, это совершенно не нужно, более того, для него это смертельно опасно. У него совсем другие планы – Лукашенко хочет быть у власти, пока может физически быть диктатором своей небольшой Белоруссии, а потом передать по наследству трон белорусского царька своему младшему сыну, которого он то и дело таскает по международным переговорам. И понятно, что роль какого-то регионального руководителя "под Путиным" в имперской России его не устраивает – по доброй воле он на это не пойдет.

Создать единое государство России и Беларуси реально можно буквально через труп Лукашенко – пока он у власти, Беларусь не отдаст. Конечно, Путин может попытаться его сместить, но в данной ситуации это довольно сложно. Вообще, какие-то телодвижения в сторону большей экономической интеграции могут быть, но я не думаю, что это будет чем-то радикальным. Лукашенко – хозяин своей Беларуси и пускать туда какого-то экономического регулятора из России он вряд ли станет.

Для Украины, конечно, ничего хорошего в таком объединении бы не было, потому что, как и Беларусь, Украина – это объект имперских притязаний путинского Кремля. И, естественно, с этим связано то маниакальное упорство, с которым Путин пытается не мытьем, так катаньем подчинить себе Украину.

Игорь Эйдман, Социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда