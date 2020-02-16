Вирус в Китае: появились обнадеживающие данные

Коронавирус убил 1670 человек/ Reuters

В Китае уже третий день подряд снижается число смертей от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Госкомитете здравоохранения КНР.

По данным с ночи 16 февраля, за сутки в Китае умерли 142 человека, которые были инфицированы коронавирусом, 139 летальных случаев приходятся на провинцию Хубэй, в которой расположен город Ухань - центр распространения вируса.

Также сообщается, что в течение последних 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1666 человек.

Общее число зараженных на данный момент составляет 69 267 человек, от последствий заражения погибло 1670 человек.

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Тем временем в пресс-службе Минздрава Украины сообщили, что по состоянию на воскресенье, 16 февраля, в нашей стране не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.

"По состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, правительство Малайзии запретило пассажирам круизного лайнера Westerdam пересекать границу страны. Отмечается, что на его борту находилась 83-летняя американка, которая после прибытия в Малайзию сдала тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным.