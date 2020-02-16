Пилот потерял управление: во Франции произошла ужасная авиакатастрофа

Во Франции разбился пассажирский самолет / фото France 3

Небольшой туристический самолет потерпел крушение на юге Франции. В результате жуткой катастрофы погибли четыре человека.

По информации телеканала France 3, самолет в воскресенье, 16 января, вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13.00 (14:00 по киевскому времени) в городе Крессель.

СМИ пишут, что по неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.

В результате жуткой авиакатастрофы пилот и трое пассажиров погибли на месте происшествия. По факту крушения начато расследование, в ходе которого специалисты установят причины катастрофы.

Ранее Главред писал, что Самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании МАУ, потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших — 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады. На четвертый день после катастрофы Иран официально признал, что самолет МАУ сбили его военные, которые ошибочно приняли его за враждебную цель.

Также напомним, легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авикатастрофе по пути на тренировку по баскетболу на стадионе Лейкерс.