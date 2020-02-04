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Жуткая авиакатастрофа самолета МАУ: пять стран выдвинули Ирану жестий ультиматум

4 февраля 2020, 22:17

От Ирана потребовали незамедлительно предоставить бортовые самописцы самолета МАУ.

самолет МАУ
ОТ Ирана требуют вернуть черные ящики самолета МАУ / twitter.com / SZimpas

Страны, граждане которых погибли в авиакататсрофе самолета МАУ под Тегераном, потребовали от Ирана вернуть черные ящики.

"Все страны обеспокоены нежеланием Ирана передать "черные ящики". Приложение 13 к Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло незамедлительно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать "черные ящики", - указывается в заявлении, обнародованном МИД Канады по итогам телеконференции представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины во вторник, 4 января, пишет Reuters.

Страны пришли к выводу, что нужно продолжать давление на власти Ирана для того, чтобы добиться "подотчетности, прозрачности и справедливости" в деле о сбитом самолете.

"Кроме того, все участники продолжают поиск взаимопонимания по юридическим вариантам переговоров с Ираном относительно его ответственности в этом акте, для восстановления справедливости, включая равную компенсацию семьям жертв рейса PS752" – сообщает МИД Канады.

Катастрофа самолета МАУ

Самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании МАУ, потерпел крушение в окрестностях Тегерана около 4 часов утра 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.  Среди погибших — 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады. На четвертый день после катастрофы Иран официально признал, что самолет МАУ сбили его военные, которые ошибочно приняли его за враждебную цель.

Как писал Главред, ранее была опубликована запись переговоров пилота иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который в одно время с крушением Боинга Международных авиалиний Украины под Тегераном, шел на посадку в столице Ирана и видел пуск ракеты и взрыв украинского самолета.

Позже в Иране отреагировали на обнародованную запись. Директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, обнародованная Киевом информация является частью доказательств, которые иранская сторона предоставила украинским экспертам в рамках совместной следственной группы по аварии.

"Команда расследования аварии украинского самолета совершила странный шаг, опубликовав секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом. Это действие украинцев привела к тому, что мы не делимся с ними больше никакими доказательствами", - добавил Резайфар.

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