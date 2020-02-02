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"Будем давить": Зеленский резко высказался о компенсации Ирана семьям погибших

2 февраля 2020, 21:45

Президент считает, что компенсаций Ирана из-за сбитого самолета МАУ недостаточно.

Зеленский
Зеленский намерен требовать увеличения компенсаций родственникам погибших под Тегераном / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что власти Ирана предложили выплатить семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, компенсацию на 80 тыс. долларов.

Как заявил глава государства в комментарии программе "ТСН. Неделя" в воскресенье, 2 февраля, он считает эту сумму недостаточной и будет требовать компенсаций.

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тыс. долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тыс. - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он.

Ране Главред писал, что жуткая авиакатастрофа украинского самолета МАУ под Тегераном забрала жизни 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

Также отметим, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство приняло решение выплатить семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 19 тысяч долларов.

Канада выплатит семьям канадцев, погибших в катастрофе под Тегераном, по 25 тыс. канадских долларов (19 тыс. долларов - ред)", - сказал Трюдо.

катастрофа Иран Владимир Зеленский МАУ новости Украины
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