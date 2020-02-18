Масштабный пожар в пригороде Баку: горел крупнейший торговый центр

Пожар в ТЦ в пригороде Баку / скриншот

В пригороде столицы Азербайджана Баку утром во вторник, 18 февраля, вспыхнул масштабный пожар в крупнейшем торговом центре Садарак.

Пламя охватило несколько магазинов. Противопожарная техника не могла подъехать к горящему участку, так как огонь вспыхнул в самом центре торговых рядов. Об сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

По данным РИА Новости, в результате пожара в ТЦ восемь человек пострадали, один - госпитализирован с травмой головы. По данным ТАСС, при пожаре пострадали 10 человек. Также сообщается, что спасателям уже удалось потушить возгорание.

ТЦ Садарак расположен в поселке Локбатан Гарадагского района столицы, его площадь – 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовый склад, различные инженерные сооружения.

Напомним, утром 2 февраля в российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар - горело пятиэтажное здание бизнес-центра Лениздат на набережной реки Фонтанка. Огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров.