Люди кричат о помощи: в Санкт-Петербурге - масштабный пожар в бизнес-центре

Пожар тушат 70 человек и 20 единиц техники / fontanka.ru

В российском Санкт-Петербурге утром в воскресенье, 2 февраля, вспыхнул масштабный пожар - горит пятиэтажное здание бизнес-центра Лениздат на набережной реки Фонтанка. Огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров.

Возгорание произошло на четвертом этаже бизнес-центра, передает пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга. Очевидцы ЧП сообщают, что люди из окон горящего здания кричат о помощи.

На место пожара прибыли спасатели, они проложили рукава, воду берут прямо из Фонтанки. В тушении участвуют 70 человек и 20 единиц техники. На месте работает химико-радиометрическая лаборатория для контроля вредных веществ в воздухе.

По данным местного издания Фонтанка, огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров. Сообщается, что из здания эвакуировали пять человек, они не пострадали.

Напомним, в Новосибирске из-за снега обрушилась крыша раздевалки в кафе. Один человек погиб, пятеро оказались под завалами.