Пожар в Минкульте: важные подробности и новые фото с места происшествия

Во время пожара в Минкульте спасены четыре человека / УНИАН

В Шевченковском районе Киева пожар в трехэтажном здании Минкульта сотрудники ГСЧС ликвидировали 1 час и 10 минут, спасены четыре человека.

Огонь охватил площадь 30 квадратных метров, сообщили в Главном управлении ГСЧС в столице.

По данным ведомства, спасатели узнали о возгорании в 10:14, а в 11:24 - ликвидировали его.

Сотрудники ГСЧС спасли двух человек с третьего этажа с помощью автолестницы, а еще двух - лестничными клетками. Спасенные отказались от госпитализации.

К ликвидации пожара в Минкульте привлекали 11 единиц техники и около 45 сотрудников ГСЧС.

Агентство УНИАН показало новые фото, на которых запечатлено, как спасатели борются с огнем.



Ранее сообщалось, что в Киеве в здании Минкульта по адресу ул. И. Франко, 19 произошел пожар в подвальном помещении - горел архив. Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что причина пожара в Минкульте - поджог.