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"Бородянский проклят": в Сети "ядовито" отреагировали на пожар в Минкульте

27 января 2020, 12:15

Господь пытался испепелить главу Минкульта, полагает нардеп от Слуги народа.

Эксперт считает, что пожар в Минкульте - знак Владимиру Бородянскому - Новости Киева
Политолог считает, что пожар в Минкульте - знак Владимиру Бородянскому / Скриншот с facebook.com/MNS.GOV.UA

В Сети "ядовито" отреагировали на пожар в Минкульте, в частности, политолог, глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко назвал инцидент знаком главе министерства Владимиру Бородянскому - чиновник "проклят".

Эксперт в своем Telegram-канале поделился мнением, что небеса уже не могут равнодушно смотреть на "вредительскую деятельность" Бородянского.

"Горит Минкульт. Это знак министру Бородянскому, что он встал на антисоциальный путь и потому проклят. Небеса уже не могут равнодушно смотреть на его вредительскую деятельность и законопроекты…", - считает Романенко.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук полагает, что причина пожара в Минкульте - поджог. "Думаю - поджог! Заметают следы и уничтожают доказательства по списанию исторических памятников под застройку!..", - поделился он.

Также пожар в Минкульте прокомментировал политический эксперт Денис Гороховский.

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский написал, что "Господь пытался испепелить Бородянского".  

Напомним, 27 января стало известно, что в Киеве произошел пожар в подвальном помещении здания Минкульта (ул. И. Франко, 19), людей эвакуировали. Позже появилась информация, что министерстве загорелся архив. 

Минкульт новости Киева пожар Игорь Мосийчук Юрий Романенко Денис Гороховский Владимир Бородянский
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