Страшный пожар в общежитии в Днепре: много пострадавших

В Днепре в результате пожара в общежитии пострадали шесть человек / Скриншот с dp.dsns.gov.ua

В воскресенье, 9 февраля, в Индустриальном районе Днепра на Слобожанском проспекте произошел пожар в общежитии коридорного типа, пострадали и госпитализированы шесть человек.

Спасатели узнали о пожаре в общежитии в 16:24, а в 17:16 его ликвидировали, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Днепропетровщине.

По данным ведомства, пожар начался в комнате, расположенной на 6-м этаже общежития (здание 9-этажное). В комнате на площади 12 квадратных метров горело домашнее имущество.

"При помощи аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух выведены 30 человек (жителей комнат)", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пострадали и госпитализированы три женщины и трое мужчин. Один мужчина - 1973 года рождения, получил ожоги лица, а остальные пострадавшие отравились продуктами (диагноз одной из пострадавших - предварительный).

Пожар в общежитии в Днепре: видео с места происшествия

Напомним, 20 декабря в Подольском районе Киева произошел пожар в 16-этажном доме - горела квартира, расположенная на 9-м этаже. В результате пожара погибли два человека - мужчина и женщина.