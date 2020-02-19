Денег нет: в Китае начались серьезные проблемы с зарплатами - Bloomberg

Коронавирус в Китае привел в проблемам с зарплатами / Фото Reuters

Из-за вспышки жуткого коронавируса, который свирепствует в Китае, местные компании начали задерживать зарплаты и переводить своих сотрудников на неполный рабочий день или на не оплачеваемый отпуск.

Как пишет Bloomberg, такие меры компаний связаны с падением деловой активности в стране из-за эпидемии.

Больше всего вирус ударил по небольшим предприятиям, особенно, работающих в сфере услуг. В частности, проблемы с оплатой труда испытывают:

работники гостиничного бизнеса и частных школ,

торговых центров, парков развлечений и театров.

Из-за карантина и запрета на передвижения такие предприятия теряют клиентов, а их владельцам приходится сокращать расходы на оплату труда.

О том, на как много китайцев теряют зарплаты и выходят в неоплачиваемые отпуска, пока неизвестно. Официальной статистики этого явления нет.

Известно, что в Китае почти вдвое упало количество новых резюме, а около трети соискателей работы сообщили, что понимают, что могут не получать заплати. По расчетам аналитиков Bloomberg, влияние на экономику нового коронавирус уже стал сильнее, за влияние вируса SARS 17 лет назад.

Ранее эксперт рассказал, что с приходом весны и, соответственно, наступления потепления, скорость распространения коронавируса будет снижаться. С таким заявлением выступлением выступил авторитетный медик-инфекционист Георгий Сапронов.

"Коронавирусная инфекция не зависит от погоды. Но в данном случае, учитывая воздушно-капельный путь передачи этой инфекции, то, конечно же, она частично выпадает под сезонную активность. С появлением лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, многие вирусные активности тоже падают, поэтому вероятность передачи будет снижаться", - рассказал он.

Напомним, также Главред писал, что авторитетный китайский эксперт-медик Цзян Жунмэн рассказал, как коронавирус заражает все больше людей. Позднее эксперт Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини допустил вариант, при котором будут заражены коронавирусом две трети жителей планеты