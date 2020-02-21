В России Гриценко приговорили к шести годам тюрьмы: первые детали

Анатолия Гриценко обвинили в призывах к терактам на территории РФ.
В России состоялся судебный процесс по делу бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.
В частности, бывшего украинского чиновника обвиняют в осуществлении призывов к терактам на территории РФ.
В ходе заседания Второго западного окружного военного суда в Москве, прокурор попросил приговорить Гриценко к девяти годам колонии.
"Прошу суд назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — цитирует прокурора РИА Новости.
Кроме того, он просил запретить Гриценко четыре года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.
В итоге суд принял решение приговорить Гриценко к шести годам колонии.
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Добавим, что судебный процесс проходил заочно.
Напомним, ранее Гриценко заявлял, что в России завели на него дело исключительно по политическим мотивам.