В России Гриценко приговорили к шести годам тюрьмы: первые детали

Анатолий Гриценко / фото: polittech.org

В России состоялся судебный процесс по делу бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

В частности, бывшего украинского чиновника обвиняют в осуществлении призывов к терактам на территории РФ.

В ходе заседания Второго западного окружного военного суда в Москве, прокурор попросил приговорить Гриценко к девяти годам колонии.

"Прошу суд назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — цитирует прокурора РИА Новости.

Кроме того, он просил запретить Гриценко четыре года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.

В итоге суд принял решение приговорить Гриценко к шести годам колонии.

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Добавим, что судебный процесс проходил заочно.

Напомним, ранее Гриценко заявлял, что в России завели на него дело исключительно по политическим мотивам.