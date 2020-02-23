Что написано пером: Йованович издаст книгу воспоминаний об Украине

Йованович собралась написать мемуары / Скриншот

Экс-посол США в Украине Мари Йованович собралась писать мемуары. Она заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt.

Как пишет Голос Америки, в книге Йованович расскажет о своей дипломатической карьере (служба в Киеве и Могадишо) и возвращении в Вашингтон, где, к ее возмущению, она обнаружила политическую систему, столкнувшуюся с вызовами, подобными тем, с которыми она боролась во время работы за рубежом.

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Также в книгу бывшего политика войдут рассуждения Йованович по важным вопросам для США, а также размышления над тем, как поддержать демократию.

Напомним, что 6 мая 2019 года стало известно, что Соединенные Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович. В МИД Украины заявили, что воспринимают это как плановую ротацию.

Ранее Главред писал, что временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор, который занял этот пост в июне 2019 года после того, как Штаты отозвали посла в Украине Мари Йованович, сложил свои полномочия в начале 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник. Сообщается, что место Тейлора займет заместитель главы миссии в Украине Кристина Квин.