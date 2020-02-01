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Госдеп США потерял Мари Йованович

1 февраля 2020, 07:54

В настоящее время нет информации о том, когда и как Йованович уволилась с дипломатической службы.

Мари Йованович
Мари Йованович ушла из Госдепа США / pravda.com.ua

Бывший США в Украине Мари Йованович, за которой следили, ушла из Государственного департамента США после более 30 лет дипломатической службы.

"Посол Мари Йованович подала в отставку", - отмечается в сообщении CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Государственного департамента США.

Однако в настоящее время нет информации о том, когда и как Йованович уволилась с дипломатической службы.

По словам чиновника, это произошло в течение последних двух недель.

Отметим, когда Мари Йованович в мае 2019 года уходила с поста посла США в Украине, она записала обращение, в котором сделала несколько любопытных заявлений об Украине.

"В течение 3-5 лет после Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ, - это было нелегко, но это означает, что фундаментальные принципы укрепились в Украине или вскоре укрепятся. Внедряется пенсионная реформа, реформа образования, здравоохранения, ни одна из них еще не завершена, и пройдет еще много лет, прежде чем все эти реформы полностью заработают", - сказала Йованович.

Американский посол отметила, что последние выборы четко показали, что украинский народ хочет не просто каких-то незначительных изменений, а преобразования всей страны.

"Украинцы четко высказались, что они хотят успешной борьбы с коррупцией и победы над ней, значительных изменений в управлении страной, в стиле повседневной жизни украинских лидеров, в том, как ведется бизнес. И я должна сказать вам, что внедрение таких важных изменений будет на пользу не только Украине, это будет также в пользу двусторонним отношениям Украины с другими странами. И, конечно же, в пользу бизнеса и инвестициям", - заявила тогда Йованович.

Читайте такжеГрязная кампания против Йованович: в США опубликовали пачку документов о контактах с УкраинойНапомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал о расследовании по делу о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. По его словам, американские и украинские правоохранители вряд ли создадут совместную следственную группу.

"Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами, но, как показывает практика, американская сторона и не настроена на то, чтобы создавать такие совместные следственные группы", - рассказал глава ГПУ.

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