Замена Путину: назван претендент на роль "российского Зеленского"

Юрий Дудь / Фото facebook.com/yury.dud

Журналист и блогер Юрий Дудь, который получил премию Человек года как документальный режиссер и главное лицо российского YouTube, идеально подходит на роль "российского Зеленского" и может впоследствии заменить Владимира Путина на должности президента России. Такое мнение высказал российский публицист Станислав Белковский.

По его словам, Дудь всё больше воспринимается как спаситель русского народа практически наравне с Владимиром Путиным, особенно после того, как прогремел его фильм о СПИДе – лента набрала более 13 миллионов просмотров на YouTube.

"Дудь идеально смотрится как фигура российского Зеленского (…) С тех пор пошли разговоры о том, есть ли в России аналог Зеленского", – сказал Белковский Эху Москвы.

При этом российский блогер и журналист Дудь набирает популярность в совершенно разных кругах.

"Например, Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты, очень высоко оценивал фильм Дудя о СПИДе и дал массу поручений, связанных с контролем и проверками того, какое на самом деле состояние эпидемии СПИДа в России и не занижают ли органы исполнительной власти разные критические цифры. Скорее всего, занижают. Поэтому если бы Алексей Кудрин с его опытом и потенциалом, в том числе финансовым, поддержал Юрия Дудя как политика, этот альянс (даже не побоюсь этого слова, тандем) мог бы сформировать в нашей политике совершенно новое качество не только на думских выборах 2021 года, но и вообще", – считает Белковский.

Он напомнил, что косвенно Дудя поддержала и шведская экоактивистка Грета Тунберг. В частности, на своей странице в Twitter она сделала репосты российских активистов, которые 21 февраля вышли на акцию против "режима черного неба" в Красноярске. Тогда красноярцы впервые обратились за помощью в решении острой экологической проблемы не к президенту Путину, а непосредственно к Юрию Дудю.

Напомним, в сентябре 2019 года Юрий Дудь призвал не молчать о беспределе в России.

"Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", - сказал он.