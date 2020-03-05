Встреча Путина и Эрдогана тет-а-тет: стороны достигли договоренности

Встреча Реджепа Эрдогана и Владимира Путина / Reuters

В четверг, 5 марта, в столице России, прошла встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соответствующее сообщение опубликовали российские СМИ.

Беседа три часа подряд велась в формате тет-а-тет. Сперва Путин выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии и заявил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе требовало прямого личного разговора глав двух стран.

Эрдоган же отметил, что основная задача — развивать отношения Москвы и Анкары, которые в последнее время "достигли пика".

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз", - сообщил Путин.

Во итогам переговоров, Турция и Российская Федерация достигли соглашения по прекращению огня в сирийском Идлибе. Оба лидера подчеркнули необходимость достижения соглашения и отметили важность личной встречи глав государств.

"Наш тесный личный контакт позволяет оперативно решать различные вопросы двустороннего сотрудничества и вырабатывать общие подходы к урегулированию ключевых международных проблем", - сказал Путин.

В ходе встречи российский лидер напомнил, что в нынешнем году это уже третья встреча с турецким коллегой, поскольку была "весьма острая ситуация, сложившаяся в сирийской провинции Идлиб".

Стороны переговором согласовали итоговый документ по вопросам урегиулирования ситуации в Сирии.

"По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций", - сказал Путин.

Глава Кремля подчернкул, что встреча была успешной и договоренности Сирии и России позволят решить острые проблемы мирного населения Сирии, которое страдает от военных действий.

"Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец страданиям мирного населения и нарастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской Республике между всеми конфликтующими сторонами", - заявил он.

По словам Путина, шестичасовые переговоры оказались весьма непростыми, однако результативными.