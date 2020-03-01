Война в Сирии: в небе над Идлибом сбили самолет

В небе над Идлибом сбили самолет / Скриншот

В воскресенье, 1 марта, в небе над сирийской провинцией Идлиб сбили самолет ВВС Сирии.

Как пишут турецкие СМИ, военный самолет сил режима Башара Асада был уничтожен в Идлибской зоне деэскалации.

По данным СМИ, в результате удара потерпел катастрофу тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 ВВС Сирии.

По другим данным речь идет об учебно-боевом самолете L-39C.

Отметим, что в Сети уже публикуют кадры очевидцев, на которых якобы зафиксировано попадание в сирийский самолет.

В то же время по данным сирийского новостного агентства SANA, в небе над Идлибом был сбит не самолет сирийских ВВС, а беспилотный летательный аппарат турецкого производства, который принадлежал сирийской оппозиции.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась после того, как 27 февраля самолеты сирийской армии при поддержке российских ВКС нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 36 турецких военных погибли, еще десятки получили ранения. Турция в ответ атаковала позиции сирийских войск.В связи с этим по требованию Турции состоялись заседания Североатлантического совета и Совета безопасности ООН.