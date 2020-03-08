"Остановить патриархальный вирус": Femen провели голую акцию к 8 марта

Femen провели голую акцию к 8 марта / Скриншот

В воскресенье, 8 марта, в Париже активистки движения Femen провели акцию, посвященную Международному женскому дню.

Феминистки собрались на акцию на площади Согласия, во время которой обнажились до пояса, пишет The Guardian.

Участницы мероприятия призывали "положить конец патриархату", "остановить патриархальную пандемию" и "остановить патриархальный вирус".

Обратим внимание, что активистки облачились в белую одежду, таким образом проводя параллель со вспышкой коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 8 марта во Львове марш за права женщин закончился скандалом – его участниц забросали яйцами.