В МИД Польши рассказали, почему Северный поток-2 угрожает Европе

Северный поток 2 / Reuters

Запуск газопровода Северный поток-2 несет с собой однозначную угрозу для солидарности и энергобезопасности Европы. Не говоря уже об отрицательных политических и экономических последствиях для стран континента.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает портал РБК. По мнению главного польского дипломата, запуск Северного потока-2 никак не подсобит диверсификации поставок российского "голубого топлива" в страны Центральной и Восточной Европы.

Чапутович утверждает, что с запуском газопровода у россиян, скорее всего, начнет формироваться квазимонополия. То есть ситуация, при которой газ на европейский рынок будет попадать исключительно через единственного подрядчика по единственному пути поставок.

Напомним, газопровод Северный поток-2, ведущий из России в ФРГ по дну Балтийского моря должен быть введен в эксплуатацию в конце минувшего года. Однако, процесс пришлось отложить из-за проблем согласования маршрута прокладки труб со стороны Дании и введения санкций со стороны США. Сейчас эксперты утверждают, что наиболее вероятный период запуска Северного потока-2 в эксплуатацию - начало 2021 года.