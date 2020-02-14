В Европе оценили шансы на достройку Северного потока-2

Газопровод Северный поток-2 / Reuters

Российская сторона все еще не способна отыскать судно для завершения строительства газопровода Северный поток-2.

С таким заявлением выступил в интервью агентству Bloomberg. "Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут. Не знаю, сколько времени им на это потребуется и как они будут продолжать укладку труб [...] Для укладки труб, особенно на том участке, где глубина небольшая, не требуются супертехнологии. Вопрос лишь в том, подходит ли судно для укладки труд", - заявил он.

Кроме того, Зеле отметил, что достоверно не знает, какое именно судно может быть применено для этих целей.

Напомним, ранее российская корпорация Газпром в меморандуме выпуска еврооблигаций признала, что в 2020 году строительство газопровода Северный поток-2 не будет окончено.