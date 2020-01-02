В Греции договорились о строительстве альтернативы Северному потоку-2

В Греции договорились о строительстве нового газопровода / Reuters

Трехстороннее соглашение о начале строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) официально подписали Греция, Израиль и Кипр.

Как сообщает РИА Новости, в торжественной обстановке в Афинах контракт был заключен между главами Минэнерго Греции и Израиля, а также министром торговли, промышленности и туризма Кипра.

Уточняется, что соглашение скрепили подписями в присутствии премьер-министров Греции и Израиля, а также президента Кипра. Присутствовали на церемонии бывшие министры энергетики Греции, оказавшие консультационную помощь в подготовке документа.

Для завершения процедуры необходимо подпись итальянского правительства, однако дата ратификации договора Римом пока неизвестна.

Читайте такжеГермания могла дать Украине заработать на Северном потоке-2 - Die ZeitКак известно, EastMed будет поставлять газ из израильского месторождения Левиафан и кипрского Афродита в континентальную Европу. Газопровод с протяженностью в 1,9 тысячи километров соединит Грецию, Кипр и Израиль с южной Европой.

Инвестиции в строительство оценивают в шесть миллиардов евро, а мощность проекта составит десять миллиардов кубометров газа в год с возможным увеличением до 20 миллиардов кубометров ежегодно. Проект может стать альтернативой Северному потоку-2 по поставке газа в Европу.

Как ранее сообщалось, Россия рассчитывает, что газопровод Северный поток-2 будет введен в эксплуатацию – пусть и с опозданием.

Напомним, газопровод Северный поток-2 не успели открыть в заявленные сроки. И это грозит ему новыми рисками. Он рискует подпасть под нормы газовой директивы ЕС.