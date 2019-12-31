Песков раскрыл судьбу Северного потока-2 / Reuters

Россия рассчитывает, что газопровод Северный поток-2 будет введен в эксплуатацию – пусть и с опозданием.

Позицию Кремля в этом вопросе озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что швейцарская компания Allseas действительно решила отказаться от своего участия в проекте. Всему виной санкции Вашингтона.

"Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие", — не теряет оптимизма Песков.

Читайте также"Да хрен с ним, транзитом! С наступающим!": Медведев прокомментировал газовый контракт – ему ответилиПо его словам, необходимых мощностей для этого хватает.

В то же время возможные санкции Песков не прокомментировал, назвав их вопросом коммерческим, а не публичным.

Напомним, газопровод Северный поток-2 не успели открыть в заявленные сроки. И это грозит ему новыми рисками. Он рискует подпасть под нормы газовой директивы ЕС.

Северный поток-2 мог избежать требования ЕС к морским газопроводам о разделении видов деятельности по транспортировке и поставке газа – если бы был завершен до 24 мая 2020. Но сроки уже сдвигают.