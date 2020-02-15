Эксперт спрогнозировал, удастся ли США сорвать запуск Северного потока-2

Северный поток-2 с учетом санкций США достроить будет проблематично / RT

Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что в ситуации с Северным потоком-2 США играют против Германии.

"Трамп прагматичен до циничности. Его интерес состоит в том, чтобы Америка продавала как можно больше сжиженного газа, в том числе в Европу. В идеале для Штатов, Россию вообще отодвинуть от Западной Европы и подсадить Западную Европу на поставки сжиженного газа из США. В Европе – не дураки и прекрасно все это понимают. Для самой Европы важна диверсификация источников поставок: из Норвегии, России, Турции, Ирана, США. Потому серьезная стычка тут неизбежна", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, у Дональда Трампа сейчас есть рычаги давления – это санкции. Он подчеркнул, что президент России Владимира Путин сделал все для того, чтобы все, что связано с РФ стало токсичным. Поэтому Белый дом может отодвинуть завершение строительства газопровода на долгое время.

"Если Трамп введет дополнительные рестрикции (ограничительные меры), то этот газопровод не может быть построен, потому что у России нет своих технологических ресурсов для строительства оставшихся полутора сотен километров трубы. Нет и не скоро будут. Есть какое-то судно-трубоукладчик, купленное в Китае, но оно пока еще не приспособлено к строительству. Только-только был объявлен тендер на его доукомплектацию на 14 миллионов рублей. Пока сделают проект, пока доукомплектуют, пройдет, как минимум, два-три года", - подчеркнул он.

Ни одна крупная строительная фирма, подчеркнул политолог, не захочет идти против желания США и предоставлять свое оборудование для строительства Северного потока-2.

"Так что у США есть возможность оттянуть завершение строительства и запуск Северного потока-2 надолго. У России технологически отреагировать на это возможности нет. Единственный способ – найти столько денег, чтобы какая-то фирма согласилась подписать себе смертный приговор, вступив в конфликт со Штатами и получив санкции. Но для этого данной фирме нужно будет заплатить столько, сколько у Владимира Путина под рукой нет", - подытожил эксперт.

Напомним, Орешкин считает, что пока в РФ президент Владимир Путин находится у власти, он не вернет Крым, поскольку такой шаг стал бы крушением всей его деятельности.