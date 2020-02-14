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Эксперт пояснил, как после изменения Конституции Путин может стать изгоем

14 февраля 2020, 00:30

Аналитик полагает, что РФ может оказаться в изоляции, как в свое время СССР.

Путин
Эксперт не сомневается, что Путин ностальгирует за СССР / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения можно считать тенденцией к изоляции Кремля, что очень напоминает модель Советского Союза.

"Очевидно повторение советской модели, которая предполагает, что мы строим свое собственное общество, и нам безразличны международные организации. Если ельцинская конституция была направлена на то, чтобы Россия становилась членом международного сообщества, и, в общем-то, это работало: признавались решения Европейского суда, работали наблюдатели на выборах и пр. В целом, Россия увеличивала свой престиж, вошла в "Большую восьмерку" развитых стран мира (хотя и была там в некоторым смысле "на приставном стуле")", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Орешкина, новшество Путина предполагает доминирование российского законодательства над международным. Российский лидер пытается навязать всему миру советскую систему и установить железный занавес. Он планирует искусственно создать свое собственное "счастливое будущее".

"Если же говорить о внешней стороне, то это очевидный (и далеко не первый) шаг в сторону страны-изгоя, на которую смотрят с некоторой настороженностью, точно без симпатии и большого интереса, потому что примерно понятно, чего ждать от такой страны. Это предполагает изоляцию России, отставание от мирового процесса и создание замкнутого мирка по образцу Советского Союза", - отметил он.

Политолог отметил, что Путин осознанно стремится к воссозданию Советского Союза со своей интерпретацией истории, представлениями о будущем и прошлом.

"Мне кажется, что сейчас Путин осознанно пытается все это восстановить. Если раньше он откатывался к советской системе инстинктивно, то теперь – осознанно: по-видимому, чем дольше он пребывает у власти, тем больше ему нравится советская модель управления", - подытожил эксперт.

Напомним, Орешкин считает, что пока в РФ президент Владимир Путин находится у власти, он не вернет Крым, поскольку такой шаг стал бы крушением всей его деятельности.

Дмитрий Орешкин Владимир Путин новости России Советский Союз СССР Конституция России
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