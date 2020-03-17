Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась вдова Юрия Гагарина / Фото: пресс-служба Кремля

В Москве 17 марта на 85-м году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина.

"Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", — говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.

О причине смерти не сообщается.

Валентина Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. в Оренбурге. После окончания Оренбургского медицинского училища работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами.

27 октября 1957 года в Оренбурге она вышла замуж за будущего космонавта Юрия Гагарина. В браке родились две дочери: Елена и Галина. Гагарин совершил первый космический полет в истории человечества на корабле Восток-1 12 апреля 1961 года. В марте 1968 года он трагически погиб в результате авиакатастрофы. После смерти мужа в 1968 году Валентина не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту, и помогала музею Юрия Гагарина.

Валентина и Юрий Гагарины были одной из самых известных супружеских пар в СССР / Фото: wikipedia.org / Mondadori Publishers / Public Domain

В Оренбурге, в доме, где жила семья Валентины, впоследствии был открыт Музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных. В 1981 году Валентина Гагарина написала первую книгу в память о своем муже — 108 минут и вся жизнь. Кроме того, неоднократно издавались ее воспоминания.

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