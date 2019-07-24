Умер звезда фильма Бегущий по лезвию Рутгер Хауэр

Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 лет / Shutterstock

Культовый американский и нидерландский актер Рутгер Хауэр, звезда фильма Бегущий по лезвию умер 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Агент Хауэра, Стив Кенис, подтвердил эту новость и сказал, что похороны актера состоялись в среду, сообщает Variety.

Хауэр родился 23 января 1944 года в Брекелене, Нидерланды, недалеко от Амстердама. Хотя оба его родителя были преподавателями актерского мастерства, он решил стать ремесленником. В 15 он убежал из дома, чтобы присоединиться к голландскому торговому флоту; вернувшись в Амстердам в 1962 году, он некоторое время изучал актерское мастерство, но снова покинул школу, чтобы остаться в армии.

Наконец, он взошел на сцену, и стал участником гастролирующей экспериментальной труппы Noorder Compagnie, в которой он несколько лет выступал, руководил и работал художником по костюмам и переводчиком.

Его главный прорыв произошел в 1969 году, когда знаменитый нидерландский и американский кинорежиссер Пол Верховен выбрал его для главной роли Флориса, рыцаря, похожего на Айвенго, который втягивается в интригу суда после его возвращения из Крестовых походов.

Наибольшую известность Хауэру принесла роль Роя Бэтти в фильме 1982 года Бегущий по лезвию. Также он снялся в культовых фильмах Слепая ярость, Ночные ястребы. За роль Александра Печерского в Побеге из Собибора в 1987 году он получил Золотой глобус.

Всего за карьеру Рутгер Хаэур снялся более чем в 150 фильмах.

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