Неожиданно умер актер комедии Гайдая Спортлото-82

22 июля 2019, 13:33

Сыгравший одну из главных ролей в Спортлото-82 Денис Кмит умер на 60-м году жизни.

Денис Кмит
Денис Кмит умер в 59 лет / kino-teatr.ru

Советский актер Денис Кмит умер в России в возрасте 59 лет.

О смерти актера сообщил продюсер Вячеслав Шмыров, пишет МК.ru.

Актер более 30 лет артист был прикован к инвалидному креслу после полученной в юности травмы позвоночника.

"Боюсь думать об этой трагедии", - говорит Шмыров.

Всего несколько месяцев назад - в апреле умерла мать актера - фотохудожник Галина Кмит.

Заслуженный деятель искусств России Галина Кмит признавала, что биологическим отцом ее сына Дениса был Народный артист СССР Николай Гриценко, с которым Кмит в браке никогда не состояла.

Будущий актер родился 25 декабря 1959 года.

Фильмы с Денисом Кмитом

Денис Кмит в комедии Спортлото-82 исполнил роль Павла, жениха Тани, которая едет к нему на отдых. фильм вышел в 1982 году через 15 лет после первой картины Дениса Кмита  - Цыгане, в которой он сыграл в 6 лет.

В 1992 году Денис Кмит сыграл в фильме Ка-ка-ду, где ему была дана главная роль, написанная специально под него Сергеем Гурзо-младшим.

А в 1999 году попал в актерский состав фильма Поворот ключа.

Участие в документальных фильмах, телепередачах

1997 - Здоровье 

2008 - Неизвестная версия/Невідома версія (Украина)Спортлото-82

2012 Спортлото-82. Тайны нашего кино

Пусть говорят. Выпуск, посвященный Сергею Пенкину

И снова здравствуйте. Выпуск посвящен фильму Спортлото-82 и юбилею Михаила Кокшенова

2017 Человек и закон

Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды (ТВЦ)

Травма позвоночника Дениса Кмита

После фильма Спортлото-82 Денис Кмит был призван в армию, где получил тяжелую травму позвоночника в результате аварии, из-за чего его ноги были парализованными.

После этого он не сдался, снимался в других фильмах, пробовал себя в роли сценариста, художника и телеведущего.

В 1981 году Денис Кмит окончил Школу-студию (ВУЗ) МХАТ (курс Василия Петровича Маркова). Играл в Центральном академическом театре Советской Армии.

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