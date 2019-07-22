Умер "отец" Конституции Украины Виктор Мусияка

Политдеятеля не стало в возрасте 73 лет.
22 июня умер один из создателей Конституции Украины Виктор Мусияка.
Политическому деятелю, который создавал Основной Закон, было 73 года. Причина смерти – инфаркт, передает LB.ua.
Мусияка был одним из авторов Конституции-1996, и в момент ее принятия работал на должности Постоянный представитель президента в Верховной Раде.
Виктор Мусияка биография: чем запомнится один из авторов Конституции Украины
Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в селе Безводное Николаевской области.
В 1973 году закончил Харьковский юридический институт, там же был аспирантом, работал ассистентом, а вскоре и преподавателем.
С 1983 по 1996 годы был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.
В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета Киево-Могилянская академия.
В 1994 начал политическую деятельность, был народным депутатом Украины 2-го созыва с апреля 1994 до апреля 1998 года.
С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.
На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока Наша Украина, в который входила и возглавляемая им партия Вперед, Украина!.
Был автором и соавтором более 120 научных трудов.
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