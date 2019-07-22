Умер "отец" Конституции Украины Виктор Мусияка

22 июля 2019, 12:57

Политдеятеля не стало в возрасте 73 лет.

Виктор Мусияка
Виктор Мусияка умер от инфаркта

22 июня умер один из создателей Конституции Украины Виктор Мусияка.

Политическому деятелю, который создавал Основной Закон, было 73 года. Причина смерти – инфаркт, передает LB.ua.

Мусияка был одним из авторов Конституции-1996, и в момент ее принятия работал на должности Постоянный представитель президента в Верховной Раде.

Виктор Мусияка биография: чем запомнится один из авторов Конституции Украины

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в селе Безводное Николаевской области.

В 1973 году закончил Харьковский юридический институт, там же был аспирантом, работал ассистентом, а вскоре и преподавателем.

С 1983 по 1996 годы был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета Киево-Могилянская академия.

В 1994 начал политическую деятельность, был народным депутатом Украины 2-го созыва с апреля 1994 до апреля 1998 года.

С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока Наша Украина, в который входила и возглавляемая им партия Вперед, Украина!.

Был автором и соавтором более 120 научных трудов.

Ранее скончалась звезда фильма "Обыкновенное чудо".

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смерть Виктор Мусияка Конституция Украины
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