Попытка повторно рассмотреть вопрос отставки Кабмина или премьера противоречит Конституции — юрист

Попытка рассмотреть проект постановления о выражении недоверия Кабмину или премьеру на текущей сессии противоречит действующей Конституции.

Об этом заявил юрист, один из авторов Основного Закона Виктор Мусияка, в понедельник, 22 февраля.

"Статья 87 гласит, что вопрос о выражении недоверия правительству выносится не более одного раза в течение одной сессии Верховной Рады. Все", — объяснил Мусияка.

"Наши власть имущие вообще-то пренебрегают Конституцией, но когда им необходимо решить свои интересы, чаще всего — шкурные, они начинают искать там возможности решения своих проблем", — отметил эксперт.

"Только на следующей сессии может быть вынесен вопрос о выражении недоверия правительству вместе с премьером с голосованием за соответствующую резолюцию", — добавил он.

Виктор Мусияка напомнил, что отставка премьер-министра влечет за собою отставку всего Кабинета.