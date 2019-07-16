Скончалась звезда фильма "Обыкновенное чудо"

Иллюстративное фото / кадр из х/ф Обыкновенное чудо

Известная советская / российская актриса Ольга Вяликова ушла из жизни в возрасте 65-ти лет.

Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 16 июля, на странице в соцсети Facebook Центрального академического театра Российской армии. Причина смерти Вяликовой не указывается.

Свою театральную карьеру она начала на подмостках в московском Театре комедии. Затем, с 1980-го и до конца жизни в Центральном академическом театре Армии.

Вяликова регулярно играла в кино с конца 1970-х − в советско-турецкой мелодраме "Любовь моя, печаль моя", в "Обыкновенном чуде" Марка Захарова по легендарной пьесе Евгения Шварца, в фильмах "Похождения графа Невзорова", "И жизнь, и слезы, и любовь", "Долгое прощание". Далее она играла в сериалах "Пятая стража", "Глухарь", "Каменская", а также записывала аудиокниги и дублировала иностранные картины.

Напомним, ранее умерла российская актриса Ирина Цывина, прославившаяся ролями в сериалах Кадетство и Папины дочки.