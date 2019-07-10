Рип Торн умер: причины смерти, биография и фильмография актера

10 июля 2019, 13:04

Американский актер Рип Торн, который снялся боле чем в 180 фильмах за 60-летнюю карьеру умер в своем доме.

Рип Торн умер в 88 лет
Рип Торн умер в 88 лет / AP

Рип Торн, 88-летний голливудский актер, который совсем недавно сыграл во франшизе Люди в черном, умер у себя дома в штате Коннектикут.

Рядом с ним находилась жена Эми Райт и дочери Кэти и Анжелика. Предположительно, актер умер во сне, но родственники не стали сообщать прессе подробности случившегося.

"Покойся с миром, Рип Торн. Ты был великолепен в фильме "Защищая твою жизнь". Я буду скучать, ты был настоящим оригиналом", — написал в соцсетях коллега артиста Альберт Брукс.

Поклонники распространяют в сети информацию, что Рип Торн умер от продолжительной болезни.

Рип Торн умер
Рип Торн умер / скриншот

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Настоящее имя актера Элмор Руал Торн-младший. Он родился 6 февраля 1931 года в Техасе. Псевдоним Рип он позаимствовал у своего отца, таким было прозвище Торна-старшего.

После окончания университета в Техасе, Торн отправился автостопом покорять Голливуд. Он мечтал быстро заработать ремеслом актера, купить себе ранчо и заниматься животноводством. Но кинематограф оказался более интересным, и затянул актера аж на 60 лет.

Рип Торн в Марии Антуанетте
Рип Торн в Марии Антуанетте / кадр из фильма

Рип Торн дебютировал в кино в 1956 году в фильме Элиа Казана Куколка. Прозвище Рип, которое было взято актером в качестве творческого псевдонима, является фамильным именем всех Торнов по мужской линии в его семье, и закономерным было его решение прибавить его к своему.

За 60 лет Рип Торн снялся более чем в 180 фильмах. Наибольшую популярность ему принесли роли в сериале Шоу Ларри Сандерса, кинолентах Люди в черном, Мария Антуанетта и в фильме Робокоп 3.

Рип Торн в Робокоп-3
Рип Торн в Робокоп-3 / скриншот

Личная жизнь Рипа Торна

Несмотря на постоянную занятость, артист сумел построить личную жизнь. Он был женат трижды, но признавался, что нашел гармонию лишь в браке с Эми Райт. Все возлюбленные Рипа были актрисами. Первой избранницей стала Энн Веджворт, подарившая Торну дочь Данаю. Джеральдина Пейдж родила Рипу троих детей: Анжелику, Тони и Джона. А его последняя супруга стала матерью Клэр и Кэти Торн. Все они тяжело переживают потерю близкого родственника, покинувшего их навсегда.

Рипа Торна называли ветераном сцены, он играл как в кино, так и в театре на Бродвее. За роль продюсера Арти в Шоу Ларри Сандерса его шесть раз номинировали на Эмми. Актер воплощал на экране отрицательных персонажей, потом начал играть позитивных персонажей, а к концу карьеры переключился на комедии. 

Рип Торн в Люди в черном
Рип Торн в Люди в черном / кадр из фильма

Избранная фильмография Рипа Торна

  • 2007 — Би Муви: Медовый заговор / Bee Movie
  • 2006 — Мария-Антуанетта / Marie-Antoinette
  • 2005 — Твои, мои и наши / Yours, Mine and Ours
  • 2005 — Сорок оттенков грусти / Forty Shades of Blue
  • 2004 — Вышибалы / Dodgeball: A True Underdog Story
  • 2004 — Добро пожаловать в Лосиную бухту / Welcome to Mooseport
  • 2003 — Объект любви / Love Object
  • 2002 — Люди в чёрном 2 / Men in Black 2
  • 2001 — Пошёл ты, Фредди! / Freddy Got Fingered
  • 2000 — Вундеркинды / Wonder Boys
  • 1999 — Свой человек / The Insider
  • 1998 — Без чувств / Senseless
  • 1997 — Люди в чёрном / Men In Black
  • 1997 — Процесс и ошибка / Trial And Error
  • 1996 — Водопад смерти / Death Falls
  • 1996 — Подбитый глаз / Mouse, The
  • 1996 — Убрать перископ / Down Periscope
  • 1995 — И в радости и в горе / For Better Or Worse
  • 1995 — Канадский бекон / Canadian Bacon
  • 1995 — Письмо моему убийце / Letter To My Killer
  • 1994 — Там, где реки текут на север / Where The Rivers Flow North
  • 1993 — За пределами закона / Beyond The Law
  • 1993 — Робокоп 3 / Robocop III
  • 1992 — Смерть впереди: катастрофа Эксон Валдеса / Dead Ahead: The Exxon Valdez Disaster
  • 1991 — Коломбо. Ставка больше, чем жизнь / Colombo. Death Hits the Jackpot
  • 1991 — Защищая твою жизнь / Defending Your Life
  • 1990 — Прелестная Долли / Dolly Dearest
  • 1990 — Козырная парочка / Pire or Aces
  • 1989 — Сладкоголосая птица юности / Sweet Bird Of Youth
  • 1989 — Холодные ноги / Cold Feet
  • 1988 — Список жертв / Hit List
  • 1987 — Все меры предосторожности / Extreme Prejudice
  • 1987 — Раскалённая лагуна / Laguna Heat
  • 1987 — Надин / Nadine
  • 1985 — Лето напрокат / Summer Rental
  • 1984 — Автор песен / Songwriter
  • 1984 — Вспышка / Flashpoint
  • 1984 — Заварушка в городе / City Heat
  • 1983 — Кросс-Крик/Cross Creek
  • 1982 — Аэроплан II: продолжение / Airplane II: The Sequel
  • 1982 — Повелитель зверей / The Beastmaster
  • 1982 — Сглазили! / Jinxed!
  • 1980 — Насилие и брак / Rape and Marriage: The Rideout Case (1980) (TV)
  • 1980 — Страна сердца / Heartland
  • 1979 — Соблазнение Джо Тайнэна / The Seduction Of Joe Tynan
  • 1978 — Кома / Coma
  • 1976 — Человек, который упал на Землю / The Man Who Fell to Earth
  • 1970 — Тропик Рака / Tropic of Cancer
  • 1962 — Сладкоголосая птица юности / Sweet Bird Of Youth
  • 1961 — Царь царей / King Of Kings
  • 1959 — Высота Порк Чоп Хилл / Pork Chop Hill
  • 1956 — Куколка / Baby Doll

Семья Торна пока не объявила дату и место похорон, и пока намерена идти на контакты с журналистами.

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