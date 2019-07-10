Рип Торн умер: причины смерти, биография и фильмография актера

Рип Торн умер в 88 лет / AP

Рип Торн, 88-летний голливудский актер, который совсем недавно сыграл во франшизе Люди в черном, умер у себя дома в штате Коннектикут.

Рядом с ним находилась жена Эми Райт и дочери Кэти и Анжелика. Предположительно, актер умер во сне, но родственники не стали сообщать прессе подробности случившегося.

"Покойся с миром, Рип Торн. Ты был великолепен в фильме "Защищая твою жизнь". Я буду скучать, ты был настоящим оригиналом", — написал в соцсетях коллега артиста Альберт Брукс.

Поклонники распространяют в сети информацию, что Рип Торн умер от продолжительной болезни.

Рип Торн умер / скриншот

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Настоящее имя актера Элмор Руал Торн-младший. Он родился 6 февраля 1931 года в Техасе. Псевдоним Рип он позаимствовал у своего отца, таким было прозвище Торна-старшего.

После окончания университета в Техасе, Торн отправился автостопом покорять Голливуд. Он мечтал быстро заработать ремеслом актера, купить себе ранчо и заниматься животноводством. Но кинематограф оказался более интересным, и затянул актера аж на 60 лет.

Рип Торн в Марии Антуанетте / кадр из фильма

Рип Торн дебютировал в кино в 1956 году в фильме Элиа Казана Куколка. Прозвище Рип, которое было взято актером в качестве творческого псевдонима, является фамильным именем всех Торнов по мужской линии в его семье, и закономерным было его решение прибавить его к своему.

За 60 лет Рип Торн снялся более чем в 180 фильмах. Наибольшую популярность ему принесли роли в сериале Шоу Ларри Сандерса, кинолентах Люди в черном, Мария Антуанетта и в фильме Робокоп 3.

Рип Торн в Робокоп-3 / скриншот

Личная жизнь Рипа Торна

Несмотря на постоянную занятость, артист сумел построить личную жизнь. Он был женат трижды, но признавался, что нашел гармонию лишь в браке с Эми Райт. Все возлюбленные Рипа были актрисами. Первой избранницей стала Энн Веджворт, подарившая Торну дочь Данаю. Джеральдина Пейдж родила Рипу троих детей: Анжелику, Тони и Джона. А его последняя супруга стала матерью Клэр и Кэти Торн. Все они тяжело переживают потерю близкого родственника, покинувшего их навсегда.

Рипа Торна называли ветераном сцены, он играл как в кино, так и в театре на Бродвее. За роль продюсера Арти в Шоу Ларри Сандерса его шесть раз номинировали на Эмми. Актер воплощал на экране отрицательных персонажей, потом начал играть позитивных персонажей, а к концу карьеры переключился на комедии.

Рип Торн в Люди в черном / кадр из фильма

Избранная фильмография Рипа Торна

2007 — Би Муви: Медовый заговор / Bee Movie

2006 — Мария-Антуанетта / Marie-Antoinette

2005 — Твои, мои и наши / Yours, Mine and Ours

2005 — Сорок оттенков грусти / Forty Shades of Blue

2004 — Вышибалы / Dodgeball: A True Underdog Story

2004 — Добро пожаловать в Лосиную бухту / Welcome to Mooseport

2003 — Объект любви / Love Object

2002 — Люди в чёрном 2 / Men in Black 2

2001 — Пошёл ты, Фредди! / Freddy Got Fingered

2000 — Вундеркинды / Wonder Boys

1999 — Свой человек / The Insider

1998 — Без чувств / Senseless

1997 — Люди в чёрном / Men In Black

1997 — Процесс и ошибка / Trial And Error

1996 — Водопад смерти / Death Falls

1996 — Подбитый глаз / Mouse, The

1996 — Убрать перископ / Down Periscope

1995 — И в радости и в горе / For Better Or Worse

1995 — Канадский бекон / Canadian Bacon

1995 — Письмо моему убийце / Letter To My Killer

1994 — Там, где реки текут на север / Where The Rivers Flow North

1993 — За пределами закона / Beyond The Law

1993 — Робокоп 3 / Robocop III

1992 — Смерть впереди: катастрофа Эксон Валдеса / Dead Ahead: The Exxon Valdez Disaster

1991 — Коломбо. Ставка больше, чем жизнь / Colombo. Death Hits the Jackpot

1991 — Защищая твою жизнь / Defending Your Life

1990 — Прелестная Долли / Dolly Dearest

1990 — Козырная парочка / Pire or Aces

1989 — Сладкоголосая птица юности / Sweet Bird Of Youth

1989 — Холодные ноги / Cold Feet

1988 — Список жертв / Hit List

1987 — Все меры предосторожности / Extreme Prejudice

1987 — Раскалённая лагуна / Laguna Heat

1987 — Надин / Nadine

1985 — Лето напрокат / Summer Rental

1984 — Автор песен / Songwriter

1984 — Вспышка / Flashpoint

1984 — Заварушка в городе / City Heat

1983 — Кросс-Крик/Cross Creek

1982 — Аэроплан II: продолжение / Airplane II: The Sequel

1982 — Повелитель зверей / The Beastmaster

1982 — Сглазили! / Jinxed!

1980 — Насилие и брак / Rape and Marriage: The Rideout Case (1980) (TV)

1980 — Страна сердца / Heartland

1979 — Соблазнение Джо Тайнэна / The Seduction Of Joe Tynan

1978 — Кома / Coma

1976 — Человек, который упал на Землю / The Man Who Fell to Earth

1970 — Тропик Рака / Tropic of Cancer

1962 — Сладкоголосая птица юности / Sweet Bird Of Youth

1961 — Царь царей / King Of Kings

1959 — Высота Порк Чоп Хилл / Pork Chop Hill

1956 — Куколка / Baby Doll

Семья Торна пока не объявила дату и место похорон, и пока намерена идти на контакты с журналистами.