Врачи проводят флешмоб, в котором умоляют оставаться дома - фото

Врачи проводят челлендж и призывают людей сидеть дома / фото Facebook

Из-за быстрого распространения жуткого коронавируса, от которого каждый день умирают люди, врачи всего мира принимают участие во флешмобе.

Медики публикуют фото в Сети, на которых настоятельно призывают людей оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Первым его запустил доктор Джи Тик Шенг из Малайзии.

Он опубликовал в Facebook пост с фото, на котором он держит лист бумаги с надписью: "Я остаюсь на работе для вас. Вы остаетесь дома для нас". Также он сопроводил послание хештегами, посвященными необходимости самоизоляции: #StayHome и #DudukRumah.

Наши врачи также присоединились к челленджу - они массово фотографируются в больницах с просьбами оставаться дома, пока они на работе.

Ранее в Минздраве сообщили, что по состоянию на 18 марта в Украине китайский вирус подхватили 16 человек. Напомним, в нашей стране 13 марта появилась первая жертва коронавируса – в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была в Польше.

Также напомним, Главред писало том, что педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что китайским вирусом можно заразиться через фрукты, если он попал на них от носителя инфекции в супермаркете.