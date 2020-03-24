Карантин – всё: появились хорошие новости из Китая

Коронавирус в Китае убил более трех тысяч человек / Фото Reuters

Со среды, 25 марта, в китайской провинции Хубэй, из которой и началось распространение жуткого коронавируса COVID-19, закончится карантин.

Местные власти снимут ограничения на выезд из разных районов региона, передает Синьхуа. Жителям разрешат передвигаться со специальным кодом, который создается на телефоне и дает возможность контролировать состояние здоровья граждан. Пересекать границу смогут только люди с зеленым кодом. Для поездки в другие провинции жители Хубея должны будут пройти дополнительный тест на коронавирус.

Сообщается также что пока что в провинции Хубэй будут закрыты колледжи, школы и детские сады, пока ситуации в провинции не будет дана научная оценка.

При этом в городе Ухань, который стал очагом распространения инфекции и был закрыт с 23 января, ограничение на выезд будет снято с 8 апреля. Подготовка к отмене карантинных мер уже началась: в метро и наземном транспорте запущена система дезинфекции и сканирования QR-кодов с данными о состоянии здоровья пассажиров.

На данный момент в больницах Китая остаются 4735 человек. За прошедшие сутки в стране обнаружили 78 новых случаев заражения COVID-19, 456 человек выздоровели. Об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению. В целом, за все время распространения коронавируса в Китае была зарегистрирована 81 тысяча заболевших, число вылечившихся превысило 73 тысячи, жертвами вируса стали более трех тысяч человек.

Фото gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, по состоянию на 24 марта в Украине выросло число больных коронавирусом. По данным МОЗ, на данный момент коронавирус подцепили 84 человека.

Напомним, с 12 марта и до 3 апреля по всей Украине введен карантин из-за возможной эпидемии коронавируса. Кроме того, в ряде областей введен режим чрезвычайной ситуации. В частности, режим ЧП действует в городе Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Харьковской, Львовской, Тернопольской и Черкасской областях.