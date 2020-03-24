И корабль плывет: судно для достройки Северного потока-2 опять изменило курс

Судно-трубоукладчик Академик Черский / Reuters

Корабль-трубоукладчик Академик Черский, чье техническое оснащение позволяет достроить газопровод Северный поток – 2, продолжает плыть в западном направлении.

Соответствующая информация содержится на портале Myshiptracking. Отчалившее из российского порта Находки судно в настоящее время огибает африканский континент.

Текущее направление его пути — порт Кейптаун (Южно-Африканская республика).

К слову, в декабре 2019-года руководитель Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что использование Академика Черского станет одним из вариантов достройки газопровода Северный поток-2.

Напомним, ранее эксперт и замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, спрогнозировал, как пандемия коронавируса повлияет на строительство Северного потока-2.